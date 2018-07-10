Алматы стал самым дешевым для жизни городом мира

Дело в отношении обвиняемого Мухтара Аблязова будет рассматриваться специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жамбылской области, сообщила Генеральная Прокуратура Казахстана.

В соответствии со статьей 304 Уголовно-процессуального кодекса Генеральная прокуратура Республики Казахстан сообщает, что 2 октября 2018 года обвиняемый Аблязов М.К. передан суду по статьям 28 части 3 – 96 части 2 пунктами «ж», «з» УК РК.

Ранее органом уголовного преследования Аблязов М.К. неоднократно уведомлялся через средства массовой информации, в том числе через французские газеты «Le FIGARO» и «I`Opinion» о необходимости его участия в следственных действиях.

В связи с неявкой Аблязова М.К. и избранного им защитника, обвиняемому в порядке статьи 67 УПК назначен профессиональный адвокат с Алматинской городской коллегии адвокатов. Учитывая нахождение обвиняемого Аблязова М.К. вне пределов Республики Казахстан и уклонения от явки, Генеральная прокуратура, руководствуясь статьей 304 УПК, уведомляет Аблязова М.К. о направлении уголовного дела в суд.

«Стекольный король» Муратхан Токмади официально признался в убийстве 51-летний Токмади в деталях рассказал о той поездке на охоту, когда он намеренно выстрелил в Татишева

Одновременно сообщается, что копия обвинительного акта вручена назначенному адвокату.

Напомним, Аблязов М.К. обвиняется в том, что в 2004 году, после освобождения из мест лишения свободы, за денежное вознаграждение в размере 4 млн долларов США, нанял Токмади М.Ш. для убийства председателя правления АО «Банк ТуранАлем» Татишева Е.Н., с целью возврата контроля над данным банком.

19 декабря 2004 года Токмади М.Ш., действуя в интересах Аблязова М.К., во время охоты в Кордайском районе Жамбылской области из охотничьего ружья, совершил убийство Татишева Е.Н.

После этого, Аблязов М.К. возглавил указанный банк, избравшись председателем совета директоров.