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Общество
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Алматы стал самым дешевым для жизни городом мира

Алматы стал самым дешевым городом мира согласно рейтингу организации Economic Intelligence Unit

Алматы стал самым дешевым городом мира согласно рейтингу организации Economic Intelligence Unit. Самыми дорогими городами стали Сингапур и Гонконг.

Ежегодно организация Economic Intelligence Unit составляет рейтинг самых дорогих и самых дешевых для жизни городов под названием Worldwide Cost of Living 2017. Рейтинг составляется путем сопоставления цен на порядка 160 товаров.

Самым дорогим для жизни городом стал Сингапур. Также в десятку вошли Гонконг, Цюрих (Швейцария), Токио (Япония), Осака (Япония), Сеул (Южная Корея), Женева (Швейцария), Париж (Франция), Нью-Йорк (США), Копенгаген (Дания).

Алматы стал самым дешевым для жизни городом. Также, по версии рейтинга, недорогими городами являются Лагос (Нигерия), Бангалор (Индия), Карачи (Пакистан), Алжир (Алжир), Ченаи (Индия), Мумбаи (Индия), Киев (Украина), Бухарест (Румыния), Нью-Дели (Индия).

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Общество
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Генпрокуратура РК: Аблязов передан суду

Дело в отношении обвиняемого будет рассматриваться специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жамбылской области

Фото из открытых источников

Дело в отношении обвиняемого Мухтара Аблязова будет рассматриваться специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жамбылской области, сообщила Генеральная Прокуратура Казахстана.

В соответствии со статьей 304 Уголовно-процессуального кодекса Генеральная прокуратура Республики Казахстан сообщает, что 2 октября 2018 года обвиняемый Аблязов М.К. передан суду по статьям 28 части 3 – 96 части 2 пунктами «ж», «з» УК РК.

Ранее органом уголовного преследования Аблязов М.К. неоднократно уведомлялся через средства массовой информации, в том числе через французские газеты «Le FIGARO» и «I`Opinion» о необходимости его участия в следственных действиях.

В связи с неявкой Аблязова М.К. и избранного им защитника, обвиняемому в порядке статьи 67 УПК назначен профессиональный адвокат с Алматинской городской коллегии адвокатов. Учитывая нахождение обвиняемого Аблязова М.К. вне пределов Республики Казахстан и уклонения от явки, Генеральная прокуратура, руководствуясь статьей 304 УПК, уведомляет Аблязова М.К. о направлении уголовного дела в суд.

Одновременно сообщается, что копия обвинительного акта вручена назначенному адвокату. 

Напомним, Аблязов М.К. обвиняется в том, что в 2004 году, после освобождения из мест лишения свободы, за денежное вознаграждение в размере 4 млн долларов США, нанял Токмади М.Ш. для убийства председателя правления АО «Банк ТуранАлем» Татишева Е.Н., с целью возврата контроля над данным банком.

19 декабря 2004 года Токмади М.Ш., действуя в интересах Аблязова М.К., во время охоты в Кордайском районе Жамбылской области из охотничьего ружья, совершил убийство Татишева Е.Н. 

После этого, Аблязов М.К. возглавил указанный банк, избравшись председателем совета директоров.

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