Алматы стал самым дешевым для жизни городом мира
Алматы стал самым дешевым городом мира согласно рейтингу организации Economic Intelligence Unit
Алматы стал самым дешевым городом мира согласно рейтингу организации Economic Intelligence Unit. Самыми дорогими городами стали Сингапур и Гонконг.
Ежегодно организация Economic Intelligence Unit составляет рейтинг самых дорогих и самых дешевых для жизни городов под названием Worldwide Cost of Living 2017. Рейтинг составляется путем сопоставления цен на порядка 160 товаров.
Самым дорогим для жизни городом стал Сингапур. Также в десятку вошли Гонконг, Цюрих (Швейцария), Токио (Япония), Осака (Япония), Сеул (Южная Корея), Женева (Швейцария), Париж (Франция), Нью-Йорк (США), Копенгаген (Дания).
Алматы стал самым дешевым для жизни городом. Также, по версии рейтинга, недорогими городами являются Лагос (Нигерия), Бангалор (Индия), Карачи (Пакистан), Алжир (Алжир), Ченаи (Индия), Мумбаи (Индия), Киев (Украина), Бухарест (Румыния), Нью-Дели (Индия).